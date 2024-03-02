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Головин: в матче "Монако" с "ПСЖ" мы были намного ближе к победе

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал ничью своей команды с "ПСЖ" в матче 24 тура французской Лиги 1 (0:0).
Фото: МатчТВ
- Одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могли бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше. Получилось ли дать бой "ПСЖ", как говорил перед игрой? Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе, - передаёт слова Головина "Чемпионат".

Матч 24 тура чемпионата Франции "Монако" - "ПСЖ" прошёл 1 марта и завершился вничью со счётом 0:0. 27-летний российский атакующий полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле полный матч.

"Монако" с 42 очками в 24 матчах занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. "ПСЖ" с 55 очками в 24 матчах возглавляет турнирную таблицу, вторым идёт "Брест", в активе которого 43 очка и матч в запасе.

Лига 1 Монако ПСЖ Головин
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