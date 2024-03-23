"Александр уже не первый год доказывает свой класс, его уважают не только футболисты "Монако", но и все французские игроки. Он регулярно появляется на обложках французских СМИ, это говорит о многом. У Миранчука и Захаряна все впереди, но именно сейчас я бы на первое место поставил Головина", - заявил Деменко.
Полузащитник сборной России Александр Головин выступает в чемпионате Франции в составе "Монако" с июля 2018-го года. В текущем сезоне на счету 27-летнего полузащитника 6 голов и 5 голевых передач в 23-х матчах Лиги 1. По итогам первой части сезона болельщики "Монако" признали воспитанника ЦСКА лучшим футболистом команды в первом круге.
Действующий контракт Александра Головина с "Монако" рассчитан до лета 2026-го года. Трансферная стоимость россиянина, по оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Деменко: Головина уважают не только футболисты "Монако", но и все французские игроки
Экс-футболист Максим Деменко назвал полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским футболистом в Европе.
Фото: Imago