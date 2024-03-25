"Вчера Далер сдавал кровь, а после собирался к перелету. Сегодня вылетел. Завтра уже будет на месте", - цитирует Кузяева-старшего "СЭ".
В воскресенье, 31 марта, "Гавр" примет на своем поле "Монпелье" в рамках 27-го тура чемпионата Франции.
В текущем сезоне 31-летний центральный полузащитник Далер Кузяев провел за "Гавр" 22 матча в Лиге 1, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи на партнеров. Также в активе хавбека сборной России один забитый гол в трех играх Кубка Франции.
Кузяев вернется в расположение "Гавра" в понедельник, 25 марта
Адьям Кузяев, отец хавбека "Гавра" Далера Кузяева, сообщил, когда футболист вернется во Францию.
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