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Мостовой: по уровню игры Головин проходил бы в стартовый состав "ПСЖ"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин смог бы закрепиться в "ПСЖ".
Фото: Global Look Press
"Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет — идеальный возраст для полузащитника. Смог бы Головин усилить "ПСЖ"? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт "ПСЖ", но слабо верится в такой переход", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 26 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной России в 30 миллионов евро, Головин является самым дорогим российским игроком. В текущем сезоне Головин трижды признавался игроком месяца в составе "Монако". Контракт полузащитника с "монегасками" рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 27-ми сыгранных туров "Монако" занимает третье место в турнирной таблице французского чемпионата и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 13 очков.

Александр Мостовой Монако ПСЖ Александр Головин
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