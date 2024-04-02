"Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет — идеальный возраст для полузащитника. Смог бы Головин усилить "ПСЖ"? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт "ПСЖ", но слабо верится в такой переход", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 26 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной России в 30 миллионов евро, Головин является самым дорогим российским игроком. В текущем сезоне Головин трижды признавался игроком месяца в составе "Монако". Контракт полузащитника с "монегасками" рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 27-ми сыгранных туров "Монако" занимает третье место в турнирной таблице французского чемпионата и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 13 очков.
Мостовой: по уровню игры Головин проходил бы в стартовый состав "ПСЖ"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин смог бы закрепиться в "ПСЖ".
Фото: Global Look Press