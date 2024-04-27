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Смертин – об адаптации в "Бордо": сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в "Локомотив"

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Бывший игрок сборной России Алексей Смертин рассказал о моменте, связанном с алкоголем, во время своей адаптации во Франции.
Фото: ТАСС
В 2000 году Смертин из "Локомотива" перешел во французский клуб "Бордо". Россиян был удивлен и насторожился, когда тогдашний главный тренер Эли Боп сам же предложил ему бокал вина.

"Уже то, что выпивает на ужине руководство, для меня удивительно было. А когда Эли, заметил мой взгляд, то предложил вино. У меня первая мысль – провокация. Реально провокация! Сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в «Локомотив». И я отказался. А потом Дюгарри подходит, бокальчик наливает себе. И я приобщился", - сказал Смертин.

В "Бордо" Смертин играл до 2003 года, а после пошел на повышение в английский клуб "Челси". За французский клуб российский футболист провел 116 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Источник: "Комсомольская правда"

Алексей Смертин Бордо
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