В 2000 году Смертин из "Локомотива" перешел во французский клуб "Бордо". Россиян был удивлен и насторожился, когда тогдашний главный тренер Эли Боп сам же предложил ему бокал вина.
"Уже то, что выпивает на ужине руководство, для меня удивительно было. А когда Эли, заметил мой взгляд, то предложил вино. У меня первая мысль – провокация. Реально провокация! Сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в «Локомотив». И я отказался. А потом Дюгарри подходит, бокальчик наливает себе. И я приобщился", - сказал Смертин.
В "Бордо" Смертин играл до 2003 года, а после пошел на повышение в английский клуб "Челси". За французский клуб российский футболист провел 116 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Источник: "Комсомольская правда"
Смертин – об адаптации в "Бордо": сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в "Локомотив"
Бывший игрок сборной России Алексей Смертин рассказал о моменте, связанном с алкоголем, во время своей адаптации во Франции.
Фото: ТАСС