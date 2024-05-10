– Все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться.
В прошлом месяце стало известно о том, что полузащитник “Монако” Александр Головин получил травму лодыжки. Французская пресса сообщала, что российский хавбек больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за данного повреждения.
Напомним, Александр Головин в общей сложности в этом сезоне принял участие в 27 матчах. На его счету шесть голов и шесть результативных передач.
Источник: ТАСС
Головин – о восстановлении от травмы: все идет по плану
Полузащитник “Монако” Александр Головин ответил на вопрос о восстановлении после травмы.
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