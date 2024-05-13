"Надо самого Головина спрашивать о переходе в другой европейский клуб. "Монако" - это "Монако". Клуб играл в Лиге чемпионов и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это клуб, который ведёт борьбу за чемпионство во Франции, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы. Это великолепный клуб. Поэтому от добра добра не ищут", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Александр Головин и "Монако" досрочно квалифицировались в Лигу Чемпионов за тур до конца чемпионата Франции. В турнирной таблице Лиги 1 "монегаски" заняли 2-е место. На счету команды 64 очка в 23-х матчах - на 6 больше, чем у ближайших преследователей "Лилля" и "Бреста".
Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако" с лета 2018-го года, принял участие в 25-ти матчах чемпионата Франции в текущем сезоне. На счету Головина 6 голов и 6 результативных передач. В последних матчах россиянин не может помочь команде по причине травмы.
Канчельскис - о возможном трансфере Головина: "Монако" борется за чемпионство во Франции. От добра добра не ищут
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе россиянина Александра Головина из "Монако" летом.
Фото: Getty Images