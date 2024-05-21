"Саша восстанавливается, динамика положительная. Всё идёт по плану. Будем надеяться, что в первый день сборов он будет в общей группе игроков тренироваться. Александр в ближайшие несколько дней вернётся в Россию в отпуск", - цитирует Клюева ТАСС.
Полузащитник сборной России Александр Головин выступает в составе "Монако" с лета 2018-го года. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 6 голевых передач в 25-ти матчах чемпионата Франции. Финальный отрезок сезона Головин пропустил из-за травмы. Болельщики "монегасков", однако, признали россиянина лучшим игроком команды по итогам сезона.
В чемпионате Франции "Монако" финишировало на 2-й строчке. В активе команды 67 очков в 34-х матчах. Вторая строчка в турнирной таблице внутреннего чемпионата гарантировала "Монако" попадание а групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2024/25.
Агент: в ближайшее время Александр Головин вернется в Россию
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Монако" Александра Головина, поделился ближайшими планами своего клиента.
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