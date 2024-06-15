"После 2008 года никто из России не уезжал с таким ожиданием чуда. Тогда трансфер Аршавина был естественным подъёмом интереса к российскому футболу, сейчас ничего подобного нет - российский футбол мало кого интересует в Европе. "ПСЖ" не был в шоке от отсутствия вратаря, конечно, искал его, но в клубе не знали о Сафонове до тех пор, пока близкому агенту к "ПСЖ" не подсказали. Трансфер Сафонова - один из. Но этот трансфер - счастливый для российского футбола, потому что сейчас, кто может уехать, должны это делать", - заявил Шмурнов.
14-го июня чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова. Голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029-го года. Ранее сообщалось, что "Краснодар" получит за своего воспитанника 20 миллионов евро. Трансфер Сафонова стал самым дорогим трансфером Лиги 1 среди вратарей, опередив переход коста-риканца Кейлора Наваса из "Реала" в "ПСЖ" за 15 миллионов евро.
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин перешел из "Зенита" в "Арсенал" в январе 2009-го года. Сумма трансфера тогда составила 16.5 миллиона евро. В Англии Аршавин выступал до лета 2013-го года (с перерывом на аренду в "Зенит" с февраля по май 2012-го года). Позже Аршавин вернулся в "Зенит" в статусе свободного агента.
Источник: "Чемпионат"
Шмурнов - о трансферах Сафонова в "ПСЖ": после 2008 года никто из России не уезжал с таким ожиданием чуда
Футбольный комментатор Александр Шмурнов сравнил трансфер вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ" с переходом экс-капитана сборной России Андрея Аршавина из "Зенита" в "Арсенал".
Фото: официальный сайт РФС