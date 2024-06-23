"Думаю, что Головину стоит остаться в "Монако" еще на годик, а потом думать о переходе в топ-клуб Европы. Хотя для меня Франция всегда считалась топ-чемпионатом. Он сыграет в Лиге чемпионов, где должен проявить себя. "Монако" на сегодняшний день — это не топ-клуб, но хорошая и сильная команда с богатыми традициями и выигранными кубками", — приводит слова Корчагина "Чемпионат".
Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. Всего в составе монегасков 28-летний футболист провёл 203 игры и забил 31 мяч. По итогам минувшего сезона российский полузащитник получил награду лучшего игрока клуба по версии болельщиков.
В сезоне-2023/24 Головин добился лучшего достижения с клубом - второго места в чемпионате Франции. В следующем сезоне "Монако" выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
Корчагин дал совет полузащитнику "Монако" Александру Головину
Бывший российский футболист Эрик Корчагин оценил карьерные перспективы полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"