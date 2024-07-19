"Способен ли Сафонов вытеснить Доннарумму из основы? Конечно. Тяжело сказать, в чем он лучше. Я буду болеть за него, желаю ему всего хорошего, чтобы он играл все игры. Конечно, там конкуренция, но он парень с характером. С психологией у Матвея все в порядке, он справится", - цитирует Сперцяна "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат - голкипер подписал контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне российский вратарь провёл за южан во всех турнирах 30 матчей, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость 25-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. В пером туре французского чемпионата парижане сыграют на выезде с "Гавром", за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.
Сперцян: Сафонов способен вытеснить Доннарумму из основного состава "ПСЖ"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян считает, что голкипер Матвей Сафонов способен бороться с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основе "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"