Полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение лодыжки

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в период подготовки к новому сезону.
Фото: официальный сайт "Монако"
"Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго", - сообщил представитель пресс-службы "Монако".

Александр Головин выступает в составе "Монако" с лета 2018-го года. За трансфер воспитанника ЦСКА "монегаски" заплатили 30 миллионов евро. С нового сезона Головин будет выступать за "Монако" под 10-м номером. Россиянин также был выбран новым капитаном команды.

В минувшем сезоне на счету Александра Головина 6+6 по системе гол+пас в 25-ти матчах Лиги 1 в составе "Монако". В апреле текущего года Головин уже получал травму лодыжки на тренировке, из-за чего пропустил всю финальную часть прошлого сезона.

Источник: ТАСС

Монако Александр Головин
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