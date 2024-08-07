"Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго", - сообщил представитель пресс-службы "Монако".
Александр Головин выступает в составе "Монако" с лета 2018-го года. За трансфер воспитанника ЦСКА "монегаски" заплатили 30 миллионов евро. С нового сезона Головин будет выступать за "Монако" под 10-м номером. Россиянин также был выбран новым капитаном команды.
В минувшем сезоне на счету Александра Головина 6+6 по системе гол+пас в 25-ти матчах Лиги 1 в составе "Монако". В апреле текущего года Головин уже получал травму лодыжки на тренировке, из-за чего пропустил всю финальную часть прошлого сезона.
Источник: ТАСС
Полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение лодыжки
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в период подготовки к новому сезону.
Фото: официальный сайт "Монако"