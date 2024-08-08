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В "Гавре" отреагировали на слухи о возможном уходе Кузяева в ПАОК

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Спортивный директор "Гавра" Матье Бодмер прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"
"Это ложь", - приводит слова Бодмера "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев может продолжить карьеру в греческом клубе ПАОК.

Напомним, Кузяев защищает цвета "Гавра" с лета прошлого года. Игрок сборной России провел за французскую команду 33 матча, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Гавр Далер Кузяев ПАОК Зарубежные трансферы Лига 1
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