"Это ложь", - приводит слова Бодмера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев может продолжить карьеру в греческом клубе ПАОК.
Напомним, Кузяев защищает цвета "Гавра" с лета прошлого года. Игрок сборной России провел за французскую команду 33 матча, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами.
В "Гавре" отреагировали на слухи о возможном уходе Кузяева в ПАОК
Спортивный директор "Гавра" Матье Бодмер прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"