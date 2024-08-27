"Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с "Лансом", - передаёт слова Клюева Sport24.
Россиянин в начале августа на тренировке получил травму лодыжки. Игрок сборной России в новом сезоне на поле пока не появлялся.
"Монако" примет "Ланс" на своём поле 1 сентября в рамках 3-го тура чемпионата Франции. В первых двух матчах монегаски одержали две победы (над "Сент-Этьеном" 1:0 и над "Лионом" 2:0).
Агент Головина: Александр полностью восстановился от травмы
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина, сообщил о текущем состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Монако"