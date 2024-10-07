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Тарханов: мог бы представить Головина в "Барселоне" или "Реале". "Атлетико" - нет

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Российский тренер Александр Тарханов предположил, где полузащитник "Монако" Александр Головин мог бы продолжить свою карьеру.
Фото: официальный сайт "Монако"
"В испанских клубах я мог бы представить Головина. Как раз под игру в Ла Лиге его стиль подходит. "Атлетико" - нет, у них силовой футбол, наверное, "Барселона", если из "Монако" уходить, то уже в "Барселону" или "Реал". Ему нужна команда с комбинационным футболом", - заявил Тарханов.

Александр Головин выступает за "Монако" из чемпионата Франции с лета 2018-го года. По итогам прошлого сезона болельщики "Монако" признали Головина лучшим игроком в клубе. В октябре текущего года россиянин продлил контакт со своим нынешним клубом до лета 2029-го года.

Ранее Александр Головин заявлял в интервью, что может рассмотреть возможность ухода из "Монако" только в случае предложения от одного из топ-клубов Европы. В текущем сезоне в активе 28-летнего полузащитника 7 матчей за клуб в чемпионате Франции и Лиге Чемпионов.

Источник: Vprognoze

Александр Тарханов Александр Головин Монако Реал Барселона Атлетико
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