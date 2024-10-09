"Головин правильно сказал про борьбу за чемпионство. Многим не хочется в это верить, но я говорил, что с уходом Мбаппе "ПСЖ" будет непросто. Когда из команды уходит человек, который забивает по 30 мячей за сезон, это сразу сказывается, хочешь ты того или нет. Головин видит силу своей команды и силу других. У "Монако" действительно есть шансы стать чемпионом в этом сезоне", - цитирует Мостового "Чемпионат".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Всего российский полузащитник провел за монегасков 210 встреч и записал на свой счет 31 забитый мяч и 39 голевых передач.
После 7-ми сыгранных туров "Монако" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 19-ю набранными очками и опережает "ПСЖ" на два очка. В следующем туре команда Александра Головина примет на своем поле "Лилль", который на данный момент занимает 5-е место с 13-ю очками в своем активе. В последний раз монегаски становились чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.
Мостовой: Головин видит силу своей команды, у "Монако" есть шансы стать чемпионом Франции
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"