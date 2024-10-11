— Набабкин сказал про тебя: "Раз подписал сейчас контракт, значит, считает себя не готовым перейти в клуб посильнее". Согласен?
— Честно говоря, готов. Просто меня все устраивает в "Монако", я счастлив здесь, - цитирует Головина Sport24.
Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Полузащитник провел за монегасков во всех турнирах 210 матчей и записал на свой счет 31 забитый мяч и 39 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 30 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее российский полузащитник заявил, что им интересовались "Тоттенхэм", дортмундская "Боруссия" и "ПСЖ". После 7-ми сыгранных туров "Монако" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 19-ю набранными очками и опережает "ПСЖ" на два очка. В следующем туре монегаски примут на своем поле "Лилль".
Головин заявил, что готов перейти из "Монако" в клуб посильнее
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о своих перспективах.
Фото: ФК "Монако"