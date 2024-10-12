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Дивеев: хотелось бы увидеть Головина в "Барселоне" или "Реале"

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру хавбека "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
- Очень рад за Головина, рад, как складывается его карьера. Он считается лидером и основой "Монако". Саня же один из тех, кто дольше всего находится в команде. Хотелось бы мне увидеть его в более топовых клубах? Если брать "Барселону" или "Реал" Мадрид, то конечно.

Александр Головин, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году. За монегасков хавбек провел всего 209 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач на партнеров. Ранее 28-летний игрок сборной России продлил контракт с клубом до конца июня 2029 года.

В текущем сезоне Головин принял участие в 7 играх за "Монако" во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов, и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet

Игорь Дивеев Александр Головин Монако Лига 1 Барселона Реал Ла Лига
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