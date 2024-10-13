- Я думаю, что у Матвея как минимум реакция чуть быстрее будет, чем у Доннаруммы. Доннарумма очень опытный вратарь, у него за спиной очень много больших игр. И в любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним. Но я думаю, что все шансы выиграть конкуренцию у него есть. Тем более в последних играх за "ПСЖ" Доннарумма не прямо, чтобы хорошо выглядел.
Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" минувшим летом из "Краснодара". Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2029 года. Игрок сборной России провел за парижан два матча в чемпионате Франции и одну игру в Лиге чемпионов, в которых пропустил 2 мяча и один раз оставил ворота в неприкосновенности.
Голкипер сборной Италии Джанлуиджа Доннарумма защищает цвета "ПСЖ" с июля 2021 года. В нынешнем сезоне итальянец сыграл за французскую команду 6 матчей, пропустил 6 голов и единожды остался "сухим".
Источник: Известия
Головин рассказал, в чем преимущество Сафонова перед Доннаруммой: у Матвея все шансы выиграть конкуренцию
Полузащитник "Монако" Александр Головин считает, что Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию у основного вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото: ФК "ПСЖ"