"Головин уже столько лет находится в "Монако", понятно, что средства массовой информации все время пишут, что он там король "Монако" или еще чего-то. Если бы что-то получалось у него, то его бы, наверное, хотел кто-то приобрести... Но вот столько лет он играет в "Монако", на виду везде в Европе и, мягко говоря, не особо. Все те, кто куда-то там уехал… пока нет ни одного человека, кто уехал и начал восхищать", - поделился Селюк.
Александр Головин выступает в составе "Монако" с лета 2018-го года. "Монегаски" заплатили московскому ЦСКА за трансфер полузащитника 30 миллионов евро. За пять с лишним лет Головин провел 213 матчей в составе французского клуба. По итогам прошлого сезона "Монако" квалифицировалось в Лигу Чемпионов, а болельщики признали Головина лучшим игроком сезона в команде.
Старт нового сезона Головин пропустил из-за повреждения. Всего в сезоне 2024/25 на счету россиянина 10 матчей (7 - в чемпионате Франции и 3 - в Лиге Чемпионов).
Источник: "ВсеПроСпорт"
Селюк: если бы у Головина что-то получалось в "Монако", его бы, наверное, хотел кто-то приобрести
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об игре полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина.
Фото: официальный сайт "Монако"