"Ожидалось, что шансы у Матвея будут, и вот они появляются. Определенное доверие со стороны Энрике он испытывает. Сафонов хорошо показал себя во время травмы Доннаруммы, теперь вот снова проявил с лучшей стороны. Плюс у итальянца неуверенная игра и плохая статистика в целом. Вполне возможно, в следующем матче Матвей вновь выйдет на поле в стартовом составе", - приводит слова Нигматуллина "ВсеПроСпорт".
Тренерский штаб французского "ПСЖ" на матч 10-го тура чемпионата России, который прошёл 2 ноября в Париже, принял решение поставить в ворота российского вратаря Матвея Сафонова. Соперниками "ПСЖ" в том матче был клуб "Ланс". Встреча завершилась победой парижан со счётом 1:0.
Ранее в СМИ, появилась информация, что тренеры "ПСЖ" готовы выпустить Сафонова в матчах других команд первых минут. Таким образом, в общей сложности вратарь сборной России по футболу в составе французского хлеба провёл 4 матча, в которых пропустил 2 гола.
Нигматуллин: Сафонов хорошо показал себя в "ПСЖ" во время травмы Доннаруммы
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сфонова. в составе парижан. На данный момент футбольный клуб из Санкт-Петербурга
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