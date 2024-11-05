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Отец Кузяева: Далер - игрок "Гавра". У него контракт до конца сезона

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Отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал слухи о возможном возвращении сына в "Зенит" в это зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"Ничего не знаю о том, что "Зенит" хочет вернуть Далера зимой. В "Зените" много своих хороших ребят. Далер - игрок "Гавра". У него контракт до конца сезона с клубом", - цитирует отца Кузяева "Чемпионат".

Напомним, ранее сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев может вернуться в петербургский "Зенит" в это зимнее трансферное окно.

Кузяев перебрался из Санкт-Петербурга во Францию летом прошлого года. На его счету 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 41 игре за французский клуб.

Далер Кузяев Лига 1 Гавр Зенит Российские трансферы
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