"Ничего не знаю о том, что "Зенит" хочет вернуть Далера зимой. В "Зените" много своих хороших ребят. Далер - игрок "Гавра". У него контракт до конца сезона с клубом", - цитирует отца Кузяева "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев может вернуться в петербургский "Зенит" в это зимнее трансферное окно.
Кузяев перебрался из Санкт-Петербурга во Францию летом прошлого года. На его счету 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 41 игре за французский клуб.
Отец Кузяева: Далер - игрок "Гавра". У него контракт до конца сезона
Отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал слухи о возможном возвращении сына в "Зенит" в это зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"