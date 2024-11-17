"Спасибо, что беспокоитесь насчет нашего финансового состояния, но у нас все в порядке. У Далера действует контракт до 30 июня 2025 года, и он завершит сезон в нашем клубе", - цитирует Эль-Харразе Odds.ru.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в это зимнее трансферное окно "Зенит" может вернуть полузащитника Далера Кузяева, выступающего за "Гавр".
В этом сезоне Кузяев провел за французскую команду 9 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
После 11 туров чемпионата Франции "Гавр" с 9 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из Лиги 1.
Заместитель спортдиректора "Гавра": Кузяев завершит сезон в нашем клубе
Заместитель спортивного директора "Гавра" Мохамед Эль-Харразе прокомментировал будущее российского полузащитника Далере Кузяеве в клубе.
Фото: ФК "Гавр"