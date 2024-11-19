"Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в "ПСЖ". Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера", – приводит слова Канделы "РБ Спорт".
Матвей Сафонов перешёл во французский "ПСЖ" из футбольного клуба "Краснодар" в июне 2024 года. Сумма компенсации за трансфер вратаря сборной России составила 20 млн евро.
В текущем сезоне российский голкипер в составе чемпионов Франции принял участие в 4 матчах, в которых всего пропустил 2 гола. Другой вратарь "ПСЖ" - голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма - сыграл в 11 матчах, в которых всего пропустил 13 мячей.
Экс-игрок сборной Франции Кандела: Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в "ПСЖ"
Бывший игрок сборной Франции Венсан Кандела высказался о конкуренции за место основного вратаря в "ПСЖ" между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.
Фото: ФК "ПСЖ"