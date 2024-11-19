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Экс-игрок сборной Франции Кандела: Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в "ПСЖ"

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Бывший игрок сборной Франции Венсан Кандела высказался о конкуренции за место основного вратаря в "ПСЖ" между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в "ПСЖ". Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера", – приводит слова Канделы "РБ Спорт".

Матвей Сафонов перешёл во французский "ПСЖ" из футбольного клуба "Краснодар" в июне 2024 года. Сумма компенсации за трансфер вратаря сборной России составила 20 млн евро.

В текущем сезоне российский голкипер в составе чемпионов Франции принял участие в 4 матчах, в которых всего пропустил 2 гола. Другой вратарь "ПСЖ" - голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма - сыграл в 11 матчах, в которых всего пропустил 13 мячей.

Матвей Сафонов
ПСЖ
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