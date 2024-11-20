"Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в "ПСЖ", что он здесь и сейчас вытеснит Доннарумму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут", - приводит слова Габулова Legalbet.
Матвей Сафонов является игроком французского "ПСЖ" с июня 2024 года, когда его за 20 млн евро приобрели у "Краснодара". В текущем сезоне 25-летний россиянин отыграл в воротах "ПСЖ" 4 официальных матча, в которых всего пропустил 2 гола. Основной конкурент Сафонова за место основного вратаря парижан - 25-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма - принял участие в 11 официальных матчах, в которых всего пропустил 13 голов.
Габулов: не нужно ждать, что Сафонов здесь и сейчас вытеснит Доннарумму в "ПСЖ"
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах выступления российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"