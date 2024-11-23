"Этот гол долго ждали и мы с Сашей, и болельщики. Очень приятно было отличиться в столь тяжелом матче. "Брест" - хорошая команда, участник Лиги чемпионов. Забитый мяч был важен с психологической точки зрения", - цитирует агента "ВсеПроСпорт".
Напомним, вчера, 22 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Брестом". Игра завершилась победой "монегасков" со счетом 3:2. Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин отличился первым голом в этом сезоне Лиги 1. Хавбек забил впервые с февраля этого года.
Всего на счету россиянина в этом сезоне 857 минут за "Монако" в 9 играх французского первенства и 4 матчах Лиги чемпионов.
Агент Головина: этот гол долго ждали и мы с Сашей, и болельщики
Агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев прокомментировал гол своего клиента в матче против "Бреста".
Фото: ФК "Монако"