"Четыре месяца назад Сафонов играл в "Краснодаре", а сейчас выступает в Лиге чемпионов против "Баварии". Такое не могло даже во сне присниться. У "ПСЖ" много игр, поэтому Сафонов будет и дальше иметь игровое время. Доннарумма остаётся номером один, но здесь нет вины Матвея", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.
На счету Джанлуиджи Доннаруммы в текущем сезоне 11 выходов на поле за французский клуб во всех турнирах, 13 пропущенных мячей и 2 матча "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 40 миллионов евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Мостовой: Доннарумма остаётся номером один в "ПСЖ", но здесь нет вины Матвея
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"