Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
0 - 0 0 0
Химки1 тайм
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

Мостовой: Доннарумма остаётся номером один в "ПСЖ", но здесь нет вины Матвея

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Четыре месяца назад Сафонов играл в "Краснодаре", а сейчас выступает в Лиге чемпионов против "Баварии". Такое не могло даже во сне присниться. У "ПСЖ" много игр, поэтому Сафонов будет и дальше иметь игровое время. Доннарумма остаётся номером один, но здесь нет вины Матвея", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, что Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.

На счету Джанлуиджи Доннаруммы в текущем сезоне 11 выходов на поле за французский клуб во всех турнирах, 13 пропущенных мячей и 2 матча "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 40 миллионов евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ПСЖ
Матвей Сафонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится