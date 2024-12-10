"2-й кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда г. Москвы и Апелляционное определение МГС. Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России, чтобы дети знали: их отцы должны платить алименты, как правило в долевом размере. Со своей стороны, я приняла обязательства 70% накапливать на индивидуальном счете ребенка", - цитирует Казачек Sport24.
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 22 миллиона евро.
Напомним, что бывшая супруга Матвея Сафонова подала на голкипера сборной России в суд. Анастасия Казачек заявила, что Сафонов не выплачивает алименты на содержание ребенка.
Бывшая жена Сафонова: пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России: их отцы должны платить алименты
Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, прокомментировала исход судебного заседания.
Фото: ФК «ПСЖ»