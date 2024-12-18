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"Меня все устраивает в "Монако". Головин высказался о возможной смене клуба

Российский футболист "Монако" Александр Головин заявил, что не думает о смене клуба.
Фото: ФК "Монако"
- Во-первых, меня все устраивает в "Монако", мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы "Монако", который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается, - передает слова Головина "СЭ".

28-летний Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. С того момента футболист провел за клуб 221 матч во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 40 голевых передач на партнеров.

Минувшей осенью Головин продлил контракт с "Монако", новое соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 Головин выходил на поле в 12 матчах и дважды поразил ворота соперников. Старт сезона полузащитник пропустил из-за повреждения.

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