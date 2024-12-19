"Ситуация сложилась так, что итальянский вратарь получил травму лица. Очевидно, выбыл на долгое время. Поэтому у Сафонова теперь есть все шансы стать первым номером "ПСЖ". А на вопрос, сможет он это сделать или нет, я сейчас ответить не могу. Все зависит только от старания и игры Матвея", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".
18 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 с "Монако" итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил травму - ему в лицо шипами бутсы врезался игрок монегасков. Позже на официальном сайте"ПСЖ" появилось сообщение, что итальянец ради восстановления пропустит несколько тренировочных дней.
Матвей Сафонов в матче с "Монако" вышел на замену. Для 25-летнего вратаря сборной России это стало седьмым появлением в официальных матчах в составе парижан. Ближайшая встреча "ПСЖ" запланирована на 22 декабря - команда в матче 1/32 финала Кубка Франции сыграет с "Лансом".
Колосков: у Сафонова после травмы Доннаруммы есть все шансы стать первым номером "ПСЖ"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию в "ПСЖ", где травму получил итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма и в ближайших матчах сыграет российский вратарь Матвей Сафонов.
Фото: ФК "ПСЖ"