"За эти полгода у Матвея получилось даже больше, чем мы все ожидали, потому что он уже успел сыграть во всех турнирах: и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге чемпионов. Он сумел зарекомендовать себя достойным конкурентом Доннаруммы. Думаю, они уже на одном уровне", - цитирует Кафанова "СЭ".
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухим" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.
После 16-ти сыгранных туров парижане лидируют в турнирной таблице французского чемпионата с 40 набранными очками.
Кафанов: за эти полгода у Сафонова в "ПСЖ" получилось даже больше, чем мы все ожидали
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"