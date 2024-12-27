"Несомненно, саудовская Про-лига лучше Лиги 1. И я говорю это не потому, что играю здесь. Мне все равно, что другие думают на этот счет. Просто попробуйте поускоряться при 38-40 градусах. Если не верите мне — приезжайте. Во Франции есть только "ПСЖ", все остальные — уже в проигрыше. Никто не может победить "ПСЖ", потому что у них больше всего денег и самые лучшие игроки", — приводит слова Роналду Sport24 со ссылкой на эфир церемонии Globe Soccer Awards.
Киштиану Роналду принимает участие в чемпионате Саудовской Аравии по футболу с января 2023 года, когда в статусе свободного агента подписал контракт сроком до 30 июня 2025 года с футбольным клубом "Аль-Наср". Стоит отметить, что португалец ни разу не играл в составе какого-либо французского клуба, хотя и имеет опыт выступления в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, совокупная рыночная стоимость всех игроков саудовской Про-лиги составляет 969,54 млн евро, а французской Лиги 1 - 3,59 млрд евро.
Криштиану Роналду: саудовская лига лучше французской Лиги 1. Там есть только "ПСЖ"
Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сравнил между собой чемпионаты Саудовской Аравии и Франции по футболу.