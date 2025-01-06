"Я очень рад и счастлив, что лучший вратарь России Матвей Сафонов играет за лучший клуб Европы "ПСЖ". В таких командах обычно собираются лучшие футболисты мира. Здорово, что среди 22 игроков парижан мы видим твердую позицию Сафонова. Главное, чтобы Матвей не растрачивал свои силы на ненужные вопросы, а занимался любимой игрой в воротах! Хочу, чтобы Сафонов запомнился в Европе как великий вратарь России", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Вчера, 5-го января, "ПСЖ" одержал минимальную победу над "Монако" в матче за Суперкубок Франции, единственным забитым мячом отметился Усман Дембеле. Голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе, полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды.
Напомним, что Матвей Сафонов перешел в стан парижан в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В этом сезоне российский голкипер провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Ранее вратарь выступал за "Краснодар". Сафонов является действующим игроком сборной России.
После 16-ти сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 40 набранными очками. В 17-м туре чемпионата Франции парижане сыграют на своем поле с "Сент-Этьеном", который располагается на 15-м месте с 16-ю очками в своем активе.
Кавазашвили: рад и счастлив, что лучший вратарь России Матвей Сафонов играет за лучший клуб Европы "ПСЖ"
Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"