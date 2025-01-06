"Трофей – это, конечно, важно. Сафонов ведь поехал во Францию не только ради игры в хорошей команде. Он наверняка еще о чем-то мечтал. Могу только поздравить Матвея с Суперкубком. С другой стороны, я не думаю, что победа в этом турнире оправдала переход Сафонова в этот клуб. Это вряд ли", - приводит слова Силкина "Евро-Футбол.Ру".
5 января "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции выиграл у "Монако" со счётом 1:0. Единственный гол в этой игре был забит на 90+2-й минуте нападающем парижан Усманом Дембеле.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов весь матч провёл на скамейке запасных. С момента перехода во французский клуб в июне 2024 года из "Краснодара" для голкипера сборной России Суперкубок Франции стал первым завоёванным трофеем.
Силкин: вряд ли победа в Суперкубке Франции оправдала переход Сафонова в "ПСЖ"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о завоевании Матвеем Сафоновым первого трофея в составе "ПСЖ" - Суперкубка Франции.
Фото: страница Матвея Сафонова в социальной сети