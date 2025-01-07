"Головин заиграл бы, наверное, и в "Манчестер Сити", и в "Реале", и в "Атлетико" Мадрид. Он пашущий человек, а такие везде нужны. Он подошёл бы тренерам этих команд", - приводит слова Непомнощего "Советский спорт".
Российский полузащитник Александр Головин выступает в составе "Монако" с июля 2018 года. Игрока сборной России в составе монегасков в общей сложности приняли участие в 223 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 33 гола и отдать партнерам по команде 40 голевых передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 30 млн евро. Его действующее соглашение с "Монако" рассчитано на срок до конца сезона-2028/29.
Валерий Непомнящий: Головин заиграл бы и в "Манчестер Сити", и в "Реале"
Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о том, каким топ-клубам Европы подошёл бы российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
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