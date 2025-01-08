"Конечно, для Головина "Монако" — далеко не предел, он может играть в лучших клубах Европы. Видно, что Александр выделяется на фоне остальных игроков, он лидер, качественный футболист. Сейчас все это знают. Думаю, большие европейские клубы давно рассматривают Головина как вариант для усиления, но пока что-то не складывается", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 20 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 16-ти сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 30-ю набранными очками. "Монако" отстает от лидирующего в таблице "ПСЖ" на десять очков. В 17-м туре чемпионата Франции команда Александра Головина сыграет на выезде с "Нантом".
Игнатьев: для Головина "Монако" — далеко не предел, он может играть в лучших клубах Европы
Российский тренер Борис Игнатьев высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"