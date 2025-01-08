"Монако" просто не повезло в матче с "ПСЖ", такое бывает. Необязательно игроку владеть трофеями, чтобы быть лучшим. Сможет ли Саша завоевать трофей в "Монако" – это очень сложная тема для разговора. Это можно обсуждать очень долго: есть тренер, есть команда, есть стечение обстоятельств, есть подбор игроков и просто везение – тут как сложится. Александру не стоит сильно переживать из-за того, что он без трофея. Всё у него впереди", - приводит слова Плясунова "Советский спорт".
5 января "Монако" в матче за Суперкубок Франции проиграл "ПСЖ" со счётом 0:1. В составе монегасков выступал российский полузащитник Александр Головин, который был заменён на 72-й минуте матча.
Напомним, Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. С тех пор команда ни разу не выиграла ни одного трофея. Наивысшими ее достижениями являются серебряные медали чемпионата Франции по итогам сезона-2023/24 и выход в финал Кубка Франции в сезоне-2020/21. При этом сам Александр является чемпионом России сезона-2015/16 в составе московского ЦСКА и чемпионом Европы среди юношей (до 17 лет) 2013 года.
"Всё впереди". Первый тренер Головина прокомментировал поражение "Монако" в матче за Суперкубк Франции с "ПСЖ"
Александр Плясунов, первый тренер российского полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о поражении монегасков в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ" (0:1).
Фото: ФК "Монако"