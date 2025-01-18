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Колыванов - о Хвиче в "ПСЖ": Франция - это вообще не чемпионат. Точно не шаг вперед в карьере

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал переход вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермен".
Фото: ФК "ПСЖ"
- Для меня Франция — это вообще не чемпионат. Зачем переходить туда из Италии? Кварацхелия перешел туда, потому что ему зарплату в 5-6 раз больше дали, чем в Неаполе. Лучше бы он перешел в "Манчестер Сити", "Реал", "Барселону", "Милан", "Ювентус" или "Интер". А какой смысл ехать в "ПСЖ", где чемпионат одной команды? Хвичу это устраивает — и слава Богу, молодец. Но это точно не шаг вперед в карьере.

Напомним, в пятницу, 17 января, "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с 23-летним футболистом "Наполи" и сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Соглашение игрока с топ-клубом Франции рассчитано до 2029 года. По информации из СМИ, сумма трансфера составила 70 миллионов евро.

За неаполитанцев бывший вингер московского "Локомотива" и казанского "Рубина" выступал с 2022 года. На его счету 30 забитых голов и 29 ассистов в 107 матчах за "Наполи". В текущем сезоне форвард оформил 5+3 по системе гол плюс пас в 19 играх чемпионата и Кубка Италии.

Источник: ВсеПроСпорт

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