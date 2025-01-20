"Саша полноценно готовится и набирает кондиции к игре с "Астон Виллой" в Лиге чемпионов. Раз Саша выходит на поле, значит, чувствует себя хорошо", - цитирует агента "Чемпионат".
Встреча в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Монако" и "Астон Виллой" состоится завтра, 21 января. Поединок пройдет в Монако на стадионе "Луи II".
Напомним, российский атакующий полузащитник Александр Головин не принимал участия в последних матчах монегасков из-за повреждения голеностопа.
Агент: Головин полноценно готовится и набирает кондиции к матчу Лиги чемпионов
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев рассказал о физическом состоянии футболиста в преддверие игры 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Астон Виллы".
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