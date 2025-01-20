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Пономарев: не удивлюсь, если Головин вернется не в ЦСКА, а в "Зенит"

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своим мнением о выступлении полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"Есть ощущение, что лучшие годы Головина в Европе уже позади. У него сильно упала результативность в текущем сезоне. Никуда из "Монако" в более сильный чемпионат он уходить не собирается. Пару лет еще посидит там, а потом обратно в РПЛ. Не удивлюсь, если Головин вернется не в ЦСКА, а в "Зенит". Он им уже какие-то комплименты говорил", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".

Полузащитник Александр Головин является игроком футбольного клуба "Монако" с июля 2018 года. Его действующий контракт с монегасками рассчитан на срок до конца сезона-2028/29. согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро.

Ранее (с октября 2012 г. до июля 2018 г.) Александр Головин выступал за команды клубной структуры московского ЦСКА.

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