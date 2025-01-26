"Все нападающие, которые есть в нашем распоряжении, могут играть на всех позициях. Для него это был трудный первый матч. Он приносил нам пользу. Он должен лучше узнать своих товарищей по команде и соперников. Мы надеемся, что это начало большого приключения", - приводит слова Энрике "Матч ТВ" со ссылкой на RMC Sport.
Матч 19-го тура чемпионата Франции сезона-2024/25 между "ПСЖ" и "Реймсом" стал первым для полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в составе парижан после перехода из итальянского "Наполи". В итоге грузинский футболист провёл на поле 83 минуты, за которые сумел отличиться результативной передачей на нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле. Встреча завершалась вничью со счётом 1:1.
"Он приносил нам пользу". Луис Энрике высказался о дебюте Хвичи за "ПСЖ"
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал дебют в составе французского клуба грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "ПСЖ"