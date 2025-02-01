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Нигматуллин: на дистанции у Сафонова в "ПСЖ" будут шансы доказать, что он надёжнее Доннаруммы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своей оценкой выступления в текущем сезоне в составе французского "ПСЖ" российского голкипера Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Для первого сезона в "ПСЖ" у Сафонова отличная статистика. Восемь матчей за "ПСЖ" — это в целом неплохо. Однако в долгую с Доннаруммой ему справиться будет непросто, потому что итальянец изначально был основным голкипером. Но я думаю, что на дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надёжнее", — приводит слова Нигматуллина Legalbet.

Российский вратарь Матвей Сафонов является игроком французского "ПСЖ" с июня 2024 года. Действующий контракт между голкипером сборной России и действующим чемпионом России рассчитан на срок до 30 июня 2029 года.

В составе своей новой команды Сафонов в общей сложности 8 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых ему удалось три раза оставить свои ворота в неприкосновенности, а в остальных играх он всего пропустил шесть голов.

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