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Хвича прокомментировал свой первый гол за "ПСЖ"

Грузинский нападающий французского "ПСЖ" Хвича Кварацхелия прокомментировал своей первый забитый гол в составе парижан.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Забивать на таком стадионе, при такой публике — самое лучшее чувство. Я хотел, чтобы первый гол был забит быстро. Я должен продолжать усердно работать, чтобы помочь этой потрясающей команде. Все относятся ко мне очень хорошо! Я рад, что я здесь", — приводит слова Хвичи Sportbox.ru со ссылкой на RMC Sport.

7 февраля французский "ПСЖ" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 выиграл у "Монако" со счётом 4:1. Второй гол в исполнении парижан на 54-й минуте забил грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, который выступает в составе действующих чемпионов Франции с 17 января 2025 года после перехода из итальянского "Наполи".

Для игрока сборной Грузии этот матч стал четвёртым в составе "ПСЖ" - на его счету теперь стало один забитый гол и одна результативная передача.

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