"Ему будет тяжело, потому что он плохо играет ногами. Он в нашем чемпионате-то плохо играл. А главный тренер Энрике требует хорошую игру ногами. Если Сафонов будет работать над этим компонентом, над собой, то у него появится шанс стать первым номером в "ПСЖ". Он талантливый вратарь и в другие клубы ему не стоит рыпаться. Надо убирать косяки и оставаться в крутом клубе", - приводит слова Попова Legalbet.
Российский голкипер Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с июня 2024 года, когда чемпион Франции выкупил вратаря сборной России у футбольного клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро и подписал с ним соглашение на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода Сафонов, которому 25 февраля исполнилось 26 лет, в составе своей новой команды в общей сложности 10 раз появился на поле в официальных матчах, в которых 5 раз оформил "сухарь", а в остальных 5 играх всего пропустил 6 голов.
Попов: Сафонову не стоит рыпаться в другие клубы, надо убирать косяки надо и оставаться в "ПСЖ"
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о выступлении в составе французского "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"