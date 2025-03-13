"Сложно ли теперь Сафонову надеяться на выход в основе в матчах ЛЧ? Да, я думаю, да. Донарумма все-таки выглядит немножко посильнее и для болельщиков, и для тренерского штаба. Наверное, ему больше доверия, чем Сафонову, но, тем не менее, Сафонову огорчаться не надо. Наверное, ему больше времени будут давать в лиге, он будет там играть. Будут распределять нагрузки, потому что матчей очень много там", - приводит слова Наумова "ВсеПроСпорт".
Российский вратарь Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с июня 2024 года, когда французский клуб выкупил голкипера у "Краснодара" за 20 миллионов евро и подписал с ним соглашение на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода 26-летний футболист в составе своей новой команды в общей сложности 12 раз появился на поле в официальных матчах, в которых 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 6 играх всего пропустил 7 голов.
Наумов: Сафонову в "ПСЖ" будут давать играть в чемпионате Франции, а не в Лиге чемпионов
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о перспективах российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова попасть в стартовый состав команды.
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