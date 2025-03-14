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Камоцци: Сафонов - элитный вратарь. За него могут заплатить больше 30 миллионов

Итальянский агент Франко Камоцци высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Сафонов — элитный вратарь. У него хорошее будущее в европейском футболе. Если в "ПСЖ" не получится стать основным, то другие топ-клубы могут купить его. За Сафонова могут заплатить 30 миллионов евро и больше. Все зависит от того, насколько сильно потенциальному покупателю нужен хороший вратарь", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне голкипер провел за парижан во всех турнирах 12 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 6-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 22 миллиона евро.

После 25-ти сыгранных туров парижане лидируют в турнирной таблице французского чемпионата с 65-ю набранными очками и опережают располагающийся на второй строчке "Марсель" на 16 баллов.

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