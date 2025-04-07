"Я уже давно говорил и буду повторяться: уезжайте в Европу играть в футбол! Посмотрите на Сафонова. Я очень рад, что Матвей уехал и стал чемпионом Франции. За всех уехавших футболистов переживаешь и хочешь пожелать им удачи, выиграть как можно больше трофеев. Играя там, мы можем по-футбольному развиваться и двигаться дальше", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
"ПСЖ" 5 апреля благодаря домашней победе над "Анже" стал четвёртый раз подряд и тринадцатый раз в истории чемпионом Франции. Это произошло за шесть туров до конца сезона, потому что отрыв от ближайшего преследователя - "Марселя" - уже составляет 22 очка, а максимум за оставшиеся матчи можно набрать лишь 18.
Вместе с "ПСЖ" чемпионом Франции стал российский вратарь Матвей Сафонов, который перешёл в парижский клуб из ФК "Краснодар" в июне 2024 года. Для голкипера этот титул стал вторым в составе своей новой команды - в январе "ПСЖ" стал обладателем Суперкубка Франции. При этом команда имеет шансы одержать победы в Кубке Франции (вышла в финал) и в Лиге чемпионов (вышла в 1/4 финал).
"Посмотрите на Сафонова". Канчельскис призвал российских футболистов уезжать в Европу
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на досрочное завоевание российским вратарем Матвеем Сафоновым золотых медалей чемпионата Франции.
Фото: ФК "ПСЖ"