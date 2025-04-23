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Головин: был интерес от "Боруссии", "Атлетико" и "Ньюкасла"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопрос о трансферном интересе со стороны других клубов.
Фото: РИА Новости
- Ни разу не было, что если я говорю "да" - сразу уезжаю. Был интерес, окей, но где-то я говорил, что сконцентрирован на игре здесь, где-то это не выливалось во что-то серьёзное. А так интерес был и от "Боруссии", и от "Атлетико", и от "Ньюкасла", - приводит слова Головина "Чемпионат".

28-летний атакующий хавбек сборной России Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 года, его действующий контракт с монегасками истекает в конце июня 2029 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Головина в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Александра 3 гола и 1 результативный пас в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

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