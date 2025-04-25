"Это полный бред и какой-то фейк. У Александра даже в мыслях такого нет. Он настроен помочь "Монако" в оставшихся играх для достижения попадания в Лигу чемпионов", - приводит слова Клюева "Чемпионат".
Ранее французские СМИ опубликовали информацию, согласно которой российский полузащитник "Монако" Александр Головин собирается до истечения срока своего контракта с клубом (т.е. до конца сезона-2028/29) вернуться в Россию.
В текущем сезоне Головин 29 раз появился на поле, 3 раза забил, 1 раз отдал голевую передачу на партнера, получил 2 предупреждения. В чемпионате Франции "Монако" за четыре тура до завершения сезона с 54-я очками занимает третье место, отставая от "Марселя" на 1 очко и опережая "Лилль" на одно очко.
Агент Головина прокомментировал информацию о желании хавбека вернуться в Россию
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагировал на информацию о возможном возвращении его клиента в Россию.
Фото: ФК "Монако"