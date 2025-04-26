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Французский журналист: "Монако" много вложил в Головина и не отпустит его просто так

Французский журналист Тункай ле Севиль поделился своим мнением по поводу будущего российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: IMAGO
"Я не слышал о том, что Головин хочет вернуться в Россию. Хотя, даже с учетом контракта до 2029 года, несколько российских клубов хотели заполучить его. Может ли он уйти из "Монако"? Это не лучший сезон, может быть, ему нужны перемены. Но "Монако" много в него вложил и не отпустит просто так", - приводит слова ле Севиля "Евро-Футбол.Ру".

Ранее во французских СМИ появилась информация о том, что Александр Головин хочет до истечения срока контракта с "Монако" вернуться в Россию, где им, в частности, интересуется петербургский "Зенит". Однако агент футболист опроверг эти сообщения.

Головин является игроком "Монако" с июля 2018 года, его контракт с монегасками рассчитан на срок до конца сезона-2028/29. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет 25 млн евро.

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